Formula 1 Meksika GP’sinde yaşanan ilk tur temasının ardından Ferrari sürücüsü Lewis Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc’e adeta ateş püskürdü. Pist kesme olayı sonrası galibiyetin kaçtığını savunan Britanyalı şampiyon, Leclerc’i takıma karşı çalışmakla ve "ya hep ya hiç" zihniyetine sahip olmakla suçlayarak acil toplantı talep etti.

Formula 1 dünyasının dev yarışı Meksika Grand Prix'si, damalı bayrağın geçilmesinin ardından pistteki heyecanlı mücadeleden ziyade Ferrari garajında patlak veren kriz ile gündeme oturdu. Müsabakanın henüz ilk turunda yaşanan kritik 4. viraj mücadelesinde takım arkadaşı Charles Leclerc ile karşı karşıya gelen Lewis Hamilton, yarışın hemen ardından yaptığı oldukça sert açıklamalarla İtalyan ekibindeki tansiyonu zirveye tırmandırdı. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, Leclerc'in virajda pisti keserek liderliği ele geçirmesi ve sonrasında takımın pozisyonu geri vermemesi nedeniyle duble galibiyet şansının heba edildiğini savundu.

Yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen'in arkasında ikinci sırada tamamlayan Hamilton, Leclerc'e verilen 5 saniyelik cezanın son derece hafif olduğunu vurguladı. Takım içi bilinçsiz rekabetin yarış zaferine mal olduğunu ifade eden tecrübeli sürücü, Monakolu pilotun bencil davrandığını açıkça dile getirdi. Hamilton, "Takım olarak son derece değerli puanlar kaybettik. 4. viraja birinci ve ikinci sırada girdik. Pozisyonumuzu koruyabilseydik yarışta her şey olabilirdi. Ama takım arkadaşın sana karşı çalışınca ve bu şekilde pozisyon kaybedince durumu kabullenmek kesinlikle zor" ifadelerini kullanarak garaj içindeki huzursuzluğu gözler önüne serdi.

Meksika'da yaşanan krizin rastlantı olmadığını ve Leclerc'in geçmiş dönemde Carlos Sainz ile yaşadığı çetin çekişmelerde de benzer bir zihniyet sergilediğini hatırlatan Britanyalı rekortmen, bunun bir tecrübe eksikliği değil tamamen bir zihniyet sorunu olduğunu iddia etti. Monakolu pilotun "ya ben kazanırım ya da hiçbirimiz kazanamaz" mantığıyla hareket ettiğini savunan Hamilton, Silverstone örneğini vererek "Silverstone’da ona kamikaze gibi dalıp onu pistten çıkarabilir ve bize galibiyeti kaybettirebilirdim, ama bunun yerine duble oradaydı" sözleriyle tepkisinin dozunu gözle görülür şekilde artırdı.

Kırmızı garajdaki gerilimin tatlıya bağlanması ve geleceğe yönelik adımlar atılması adına takım patronu Fred Vasseur ile kapalı kapılar ardında acil bir görüşme talep eden Hamilton, geçmişte Mercedes yıllarında Nico Rosberg ile yaşadığı amansız rekabeti hatırlattı. O dönemde takım içi çatışmaların son derece profesyonelce yönetildiğini belirten efsane isim, İtalyan temsilcisinde net yarış kurallarının olmamasını sert dille eleştirdi. Benzer bir hatayı kendisi yapması durumunda bizzat hesap vermek zorunda kalacağını öne süren yıldız pilot, gelecekte daha büyük krizlerin yaşanmaması adına yönetimden radikal kararlar beklediğini açıkladı.