Dünya opera sahnesinin en görkemli ve en çok sahnelenen başyapıtlarından biri olan Wolfgang Amadeus Mozart’ın Figaro’nun Düğünü operası, Ankara Devlet Opera ve Biletleri programıyla sanatseverlerle buluşuyor. Kasım ayı temsilleri merakla beklenirken, özellikle 30 Kasım gösterimi için bilet satış takvimi resmen duyuruldu.

Opera sanatının başkentteki kalbi olan Ankara Devlet Opera ve Biletleri (DOB), sanatseverleri büyülemeye ve zengin repertuvarıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.

Klasik batı müziğinin dahi ismi Wolfgang Amadeus Mozart’ın en büyük başyapıtları arasında yer alan, mizahi kurgusu, entrikaları ve nefis aryalarıyla yüzyıllardır milyonları peşinden sürükleyen Figaro’nun Düğünü (Le Nozze di Figaro) operası, kasım ayında başkent sahnelerinde fırtına estirmeye hazırlanıyor. Kültür sanat takvimini yakından takip eden binlerce opera tutkunu, yeni ayda gerçekleşecek temsillerin tarihlerini ve bilet satış detaylarını merakla araştırıyordu.

Kasım Ayı Temsil Takvimi ve 30 Kasım Detayı

Devlet Opera ve Biletleri'nin resmi platformlarında ve sanat biletleme sistemlerinde yer alan güncel bilgilere göre, Kasım 2026 kültürel etkinlik takvimi şekillendi. Başkentli sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Figaro’nun Düğünü operasının kasım ayı programında dikkat çeken en önemli tarih 30 Kasım temsili oldu.

Eserin bu özel gösterimi için biletlerin satışa çıkacağı tarih ve saat opera severler için büyük bir önem taşıyor. Yapılan resmi duyuruya göre, 30 Kasım'daki muhteşem temsil için biletler 2 Kasım Pazartesi günü saat 10.30'da resmi bilet satış kanalları üzerinden erişime açılacak. Sınırlı sayıdaki yerlerin hızla tükenmesi beklenen bu dev prodüksiyon için şimdiden sanatseverler alarm kurmuş durumda.

Figaro’nun Düğünü Neden Opera Tarihinin Zirvesidir?

Lorenzo Da Ponte’nin usta işi librettosu üzerine Mozart tarafından kaleme alınan Figaro’nun Düğünü, opera tarihinin en kusursuz komedilerinden ve buffa opera örneklerinden biri olarak kabul edilir.

İntifaklar, aşk oyunları, sınıf çatışmaları ve karakterlerin birbirleriyle olan zekice kapışmaları, sahne üzerindeki görkemli kostüm ve dönem dekoru tasarımlarıyla birleştiğinde izleyicilere adeta görsel ve işitsel bir şölen sunuyor. Ankara DOB’un başarılı rejisi, güçlü solist kadrosu, büyüleyici korosu ve dev orkestrasıyla sahneye taşıdığı bu eser, başkentin sanat hayatına damga vurmaya devam ediyor.

Bilet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Satış Noktaları

Operaya ve klasik müziğe gönül veren başkentlilerin yoğun ilgisi nedeniyle, biletlerin satışa çıkacağı 2 Kasım saat 10.30 kritik bir eşik oluşturuyor. Sanat Cepte uygulaması ve resmi DOB bilet platformları üzerinden temin edilebilecek biletlerin, satış açıldığı an itibarıyla büyük bir talep görmesi bekleniyor.

Salonun akustik yapısı ve sahne görüş açısının mükemmel olduğu noktalardan yer kapmak isteyen sanatseverlerin bilet ekranlarında dakikalar öncesinden hazır bulunması tavsiye ediliyor. Ankara’da kasım ayını sanat dolu, zarif ve unutulmaz bir müzik ziyafetiyle geçirmek isteyenler için Figaro’nun Düğünü kaçırılmay టurulmayacak nitelikte birinci sınıf bir kültür etkinliği olarak öne çıkıyor.