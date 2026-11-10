Galatasaray hücum hattında büyük bir sakatlık krizi baş gösterdi. Takımın en önemli kozları Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sağlık durumlarına dair son raporlar netleşti. Yapılan kontrollerin ardından Nijeryalı santrfor ile Portekizli kanat oyuncusunun sahalara dönüş takvimi belli olurken, iki yıldızın da kritik maçları kaçıracağı öğrenildi.

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiğine giren Galatasaray, sağlık heyetinden gelen haberlerle sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekibin hücum organizasyonlarındaki en etkili iki ismi olan Victor Osimhen ve Rafael Leao, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak.

Özellikle önlerindeki zorlu fikstür öncesinde yaşanan bu gelişme, teknik heyetin ve sarı-kırmızılı taraftarların moralini bozdu. Kulüp sağlık kurulu, oyuncuların tedavi süreçlerini yakından takip ederken sahalara dönüş zaman dilimlerine ilişkin ilk resmi öngörüler basına sızdı.

Osimhen En Az 5 Hafta Yok: Kritik Maçları Kaçıracak

Spor basınında yer alan ilk bilgilere ve gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı ayrıntılara göre, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sahalara dönmesi en az 5 haftalık bir süreci bulacak. Golcü oyuncunun kas yaralanması sebebiyle riske edilmeyeceği ve tedavi protokolünün eksiksiz uygulanacağı belirtildi.

Bu sakatlık takvimi doğrultusunda yetenekli santrforun Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş ile oynanacak kritik müsabakalarda forma giymesi imkansız görünüyor. Hücum hattındaki en önemli bitirici gücünü kaybeden sarı-kırmızılılar, bu zorlu periyotta alternatif hücum planlarına yönelmek zorunda kalacak.

Rafael Leao’da Durum Daha Ciddi: Tedavi ve Güçlendirme Programı

Takımın bir diğer dünya yıldızı Rafael Leao için açıklanan sağlık raporu ise durumun Osimhen'e kıyasla daha ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan detaylı MR tetkiklerinde Portekizli futbolcunun adalesinde ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Galatasaray sağlık kurulu, Leao için ilk aşamada 4 haftalık bir tedavi süreci planladı. Ancak tedavi tamamlandıktan sonra oyuncunun hemen sahaya sürülmeyeceği, adale kalitesini korumak adına özel bir idman ve güçlendirme programına alınacağı kaydedildi.

Leao En Az 6 Maçta Forma Giymeyecek

Fiziksel olarak tam hazır hale getirilmesi hedeflenen Portekizli kanat oyuncusunun sahalara tam dönüşünün 5 ila 6 haftayı bulması öngörülüyor. Sakatlığın tekrarlamaması adına temkinli davranacak olan sarı-kırmızılı teknik heyet, oyuncuyu tam kapasiteye ulaşmadan riske etmeyecek.

Bu durum çerçevesinde Leao'nun; Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor karşılaşmalarında görev yapması beklenmiyor. İki yıldızın sahalara ne zaman döneceği, uygulanan tedaviye verecekleri biyolojik yanıt ve saha çalışmalarındaki performanslarına göre nihai netlik kazanacak.