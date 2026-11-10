Trendyol Süper Lig ve Avrupa kulvarında şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde gözünü İspanya’ya dikti. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid’de yeterince süre alamayan Faslı yıldız hücum oyuncusu Brahim Diaz’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren ve Avrupa kupalarında iddialı bir konumda bulunmak isteyen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına vites büyüttü. Özellikle hücum hattının sağ kanadına skorer ve dinamik bir isim takviye etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, dünya futbolunun dev kulüplerinden Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı taraftarları şimdiden heyecanlandıran bu gelişme transfer kulislerinde bomba etkisi yaratırken, formalarının satış rekorları kıracağı değerlendirilen 27 yaşındaki Faslı hücum oyuncusunun durumu yakın takibe alındı.

Real Madrid’de Süre Bulmakta Zorlanıyor

İspanyol devi Real Madrid’in geniş ve yıldızlarla dolu kadrosunda bu sezon istediği forma şansını bulmakta zorlanan Brahim Diaz, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. 27 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarında toplam 9 karşılaşmada forma giydi.

Ancak İtalyan teknik adamın rotasyonunda kısıtlı şans bulan Faslı yıldız, bu mücadelelerin yalnızca 2 tanesine ilk 11’de başlayabildi. Sahada kaldığı toplam 249 dakikada henüz fileleri havalandıramasa da Şampiyonlar Ligi kulvarında yaptığı 3 asist ile kalitesini bir kez daha kanıtladı. Düzenli olarak sahaya çıkmak isteyen oyuncunun devre arasında transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Kiralık Formülü ve Maliyet Engeli

Beşiktaş yönetiminin bu dev transfer için izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. Faslı yıldızın yüksek bonservis bedeli ve yıllık maliyeti nedeniyle kiralama seçeneğini ön planda tutan siyah-beyazlılar, şartların oluşması halinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü Real Madrid yönetimine sunmayı hedefliyor.

Ancak transfer sürecinde Beşiktaş’ı zorlayacak en büyük etken sadece oyuncunun yüksek maliyeti değil. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un da Brahim Diaz’ın durumunu yakından takip ettiği ve devre arasında İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Çok Yönlü Hücum Hattı

Daha önce Manchester City ve Milan gibi dünya devlerinin de formalarını terleten Brahim Diaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan 27 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde sol kanatta ve forvet arkasında da üst düzey performans sergileyebiliyor. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun temsilcisi ve Real Madrid kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.