Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanırken, kamuoyu araştırma şirketleri yayımladıkları son verilerle seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, merakla beklenen "GENAR Türkiye Raporu-Ekim 2026" çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Özellikle son günlerde siyaset kulislerini sarsan fon krizi sonrasında seçmen tercihlerinde yaşanan değişimlerin mercek altına alındığı anket, siyasi dengeler açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, iktidar partisindeki oy hareketliliğini ve muhalefet kanadındaki yeni yapılanmaları gözler önüne sererken, partilerin oy oranlarındaki dağılım geniş yankı uyandırdı.

Ekim 2026 Anket Sonuçlarına Göre Partilerin Oy Dağılımı

GENAR tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Türkiye genelindeki seçmenlere bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verecekleri soruldu. Ortaya çıkan tablo, siyaset sahnesindeki yeni güç dengelerini net bir şekilde gösterdi. Ekim 2026 dönemi araştırma sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %33,7

Yeni Parti: %23,3

DEM Parti: %9,5

CHP: %7,5

MHP: %7,2

İYİ Parti: %6,5

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Zafer Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,6

TİP: %1,4

Saadet Partisi: %0,8

BBP: %0,6

Diğer: %1,2

Fon Krizinin Siyasete Etkisi ve Oy Kaybı Analizi

Anket sonuçlarını değerlendiren GENAR Başkanı İhsan Aktaş, son dönemin en sıcak başlıklarından biri olan fon krizinin siyasetteki yansımalarına dikkat çekti. Krizin ilk günlerinde siyasi tablodaki hasarın çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşeceğini öngördüğünü belirten Aktaş, sahadan elde edilen verilerin bu durumu kısmen doğruladığını ifade etti.

Eylül ayında yapılan ölçümlerde AK Parti oylarının yüzde 36 bandında seyrettiğini hatırlatan Aktaş, ekim ayı raporunda bu oranının yüzde 33,7 seviyesine gerilediğini belirtti. Yaşanan bu düşüşün yaklaşık 3 puanlık bir oy kaybına tekabül ettiğini vurgulayan uzman isim, iktidar partisindeki bu kaybın daha büyük olmasının önüne geçen en önemli etkenin ise muhalefet bloğundaki dağınıklık olduğunun altını çizdi.

Muhalefet partilerinin ortak bir söylem geliştirememesi ve kendi içindeki yapısal tartışmalar, iktidar oylarındaki erimenin sınırlı kalmasında belirleyici bir rol oynadı.

Muhalefet Cephesinde Yeni Dengeler

Açıklanan anket sonuçlarında Yeni Parti'nin yüzde 23,3 gibi yüksek bir oranla ikinci sırada yer alması, siyaset kulislerinde en çok tartışılan konuların başında geldi. Muhalefet kanadında yaşanan bu hareketlilik, seçmenin alternatif arayışında olduğunu gösteriyor. Buna karşın, ana muhalefet konumundaki CHP'nin yüzde 7,5 oranında kalması ve diğer muhalefet partilerinin oy oranlarındaki dalgalanmalar, siyasi yelpazedeki kırılganlığı gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, fon krizinin etkilerinin kalıcı olup olmayacağının önümüzdeki aylarda yapılacak yeni araştırmalarla netleşeceğini belirtiyor. Seçmen nezdindeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, partilerin atacağı adımlar oy oranlarını doğrudan şekillendirecek. GENAR'ın yayımladığı bu son rapor, yaklaşan siyasi süreçler öncesinde hem iktidar hem de muhalefet kanadı için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.