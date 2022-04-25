- 25 Nis 2022 - 13:16 G: 25 Nis 2022 - 13:20

TRT1 Masumlar Apartmanı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Senaryoda Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Dizi Tarihinin Tozlu Raflara Kaldırıldı…

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir final yapacağı söylentileri ile seyircisini endişelendiriyor. Seyircisinin merakla beklediği final açıklaması ise, Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden geldi! İşte sevilen dizi Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilen son detaylar...

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir final yapacağı söylentileri ile seyircisini endişelendiriyor. Seyircisinin merakla beklediği final açıklaması ise, Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden geldi! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı dizisi, ne zaman bitiyor? Masumlar Apartmanı dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Nis 2022 - 13:16 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!” mask
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hakim Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 25 Nisan 2022 Hakim Dizisi 4. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
FOX TV'den Kendini Bitirecek Radikal Karar! O Dizinin de Sonu Geldi, O Dizi de Bitti! El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor! mask
FOX TV'den Kendini Bitirecek Radikal Karar! O Dizinin de Sonu Geldi, O Dizi de Bitti! El Kol Boşalıyor! Görenler Çılgına Dönüyor!
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 140. Bölüm Full İzle! 25 Nisan Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Yolun Sonuna Geldi! Rüçhan Hanım’ı Yerden Yere Vurdu, Rezil Etti! Somer’in Eli Kolu Titriyor…
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Finaline Komiser Ali Geliyor! Kanal D “Kabak Tadı Verdi!” Dedi, Üzerini Çizdi! Meğer Dizinin Finalinde…
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’i Yeniden Ekranlarda! İmzalar Atıldı; Sözleşmeler Tamam! Asiye Hüngür Hüngür Ağlayacak! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı” mask
Gönül Dağı Dizisinde Rıfat ve Mihriban’dan Şok Yakınlaşma! Meryem Çılgına Dönecek; Yeniden Rıfat’a Dönecek! “Öpüşmelerine Ramak Kaldı”
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam… mask
Üç Kuruş Dizisi Bitiyor, Çukur Dizisi Yeniden Masada! Yamaç, Vartolu, Celasun, Cumali Bir Araya Geliyor! Kaldığı Yerden Devam…
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak… mask
TRT1 Gönül Dağı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Tozlu Raflara Kaldırıldı; Esamesi Okunmayacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Doktor Kenan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gökcan Gökmen’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Arka Sokaklar Setinde… mask
Gönül Dağı Doktor Kenan'ın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gökcan Gökmen’i Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Arka Sokaklar Setinde…
Kitap Kurdu Burçlar Hangisidir? Eğitim ve Bilime Düşkün O Burçlar… mask
Kitap Kurdu Burçlar Hangisidir? Eğitim ve Bilime Düşkün O Burçlar…
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Pılını, Pırtısını, Bavulunu Topladı Gidiyor! Sağlık Sorunu Nüksetti; Pılını Pırtını Topladı, Gidiyor! Özel Hastane Detayı Şok Etti…
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı! mask
Acun Ilıcalı Affetti, Milyonlar Donakaldı! Semih Öztürk Yeniden Sahnede! Artık Onun Zamanı... O İsim Araya Acun Ilıcalı Sessiz Kalamadı! Semih Öztürk Bombaları Arka Arkaya Patlattı!
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!” mask
Camdaki Kız Sedat Bitti, Dizi Bitiyor! Bu Karar Seyirciyi Çıldırtıp, Deliye Döndürecek! Evli Hayri’yle Nalan İmam Nikahı Kıyıyor! Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”
Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler… mask
Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status