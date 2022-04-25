TRT1 Masumlar Apartmanı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Senaryoda Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Dizi Tarihinin Tozlu Raflara Kaldırıldı…

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir final yapacağı söylentileri ile seyircisini endişelendiriyor. Seyircisinin merakla beklediği final açıklaması ise, Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden geldi! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı dizisi, ne zaman bitiyor? Masumlar Apartmanı dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...