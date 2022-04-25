TRT1 Masumlar Apartmanı Dizisini Gözden Çıkardı! Final Tarihi Ortaya Çıktı; Senaryoda Bitişi Hazırlanmaya Başladı! Dizi Tarihinin Tozlu Raflara Kaldırıldı…
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir final yapacağı söylentileri ile seyircisini endişelendiriyor. Seyircisinin merakla beklediği final açıklaması ise, Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden geldi! İşte sevilen dizi Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilen son detaylar...
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, bir süredir final yapacağı söylentileri ile seyircisini endişelendiriyor. Seyircisinin merakla beklediği final açıklaması ise, Masumlar Apartmanı’nın yapım ekibinden geldi! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı dizisi, ne zaman bitiyor? Masumlar Apartmanı dizisi final bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…
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25 Nis 2022 - 13:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.