Camdaki Kız Dizisinde Feride Akıl Hastanesine Gidiyor! Bir Yandan Hayri, Bir Yandan Nalan… Tokat Gibi Çarptılar! Neye Uğradığını Şaşırdı!
Heyecanlı sahneleri ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin son bölümü, dün akşam sosyal medyayı adeta yıktı geçti. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Nalan’ın Feride’ye karşı yaptığı o çıkış oldu! İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...
Heyecanlı sahneleri ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin son bölümü, dün akşam sosyal medyayı adeta yıktı geçti. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Nalan’ın Feride’ye karşı yaptığı o çıkış oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin 41. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 12:20 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.