Camdaki Kız Dizisinde Feride Akıl Hastanesine Gidiyor! Bir Yandan Hayri, Bir Yandan Nalan… Tokat Gibi Çarptılar! Neye Uğradığını Şaşırdı!

Heyecanlı sahneleri ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinin son bölümü, dün akşam sosyal medyayı adeta yıktı geçti. Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran ise, Nalan’ın Feride’ye karşı yaptığı o çıkış oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin 41. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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