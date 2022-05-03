Hadise ve Mehmet Dinçerler Meğer Gizlice Evlenmişler! Hadise’ye Görümce Darbesi Geldi, Kuralları Çiğnedi! Son Görsel Her Şeyi Açık Etti…
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken; konuyla ilgili fotoğraf yasağını bozan ilk kişi Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi oldu. İşte detaylar...
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken; konuyla ilgili fotoğraf yasağını bozan ilk kişi Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi oldu. Yayınlanan o fotoğraf iddiaların ardındaki her şeyi gözler önüne serdi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlendi mi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ne zaman evlendi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti düğün fotoğrafı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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03 May 2022 - 22:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.