Hadise ve Mehmet Dinçerler Meğer Gizlice Evlenmişler! Hadise’ye Görümce Darbesi Geldi, Kuralları Çiğnedi! Son Görsel Her Şeyi Açık Etti…

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden biri olan Hadise’nin geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nişanlısı Mehmet Dinçerler ile dünya evine girdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken; konuyla ilgili fotoğraf yasağını bozan ilk kişi Mehmet Dinçerler’in kız kardeşi oldu. Yayınlanan o fotoğraf iddiaların ardındaki her şeyi gözler önüne serdi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti evlendi mi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ne zaman evlendi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti düğün fotoğrafı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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