- 19 May 2022 - 11:11 G: 19 May 2022 - 11:16

Güncel Yeni Rakı Fiyatlarına Zam Geldi! Efe Rakı, Yeni Rakı kaç TL? İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100’lük Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi

İçki fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Zam sonrasında listeler yenilendi. İçki ürünleri raflara zamlı oranları üzerinden satılmak üzere dizildi. İşte Güncel Alkol zamları ve akşamcıları kahderecek rakı zamları ile ilgili detaylar...

İçki fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Zam sonrasında listeler yenilendi. İçki ürünleri raflara zamlı oranları üzerinden satılmak üzere dizildi. Yeni fiyat artışı Yeni rakı, İzmir rakı ve Tekirdağ rakı fiyatlarını nasıl etkileyecek? 35'lik, 50'lik ve 70'lik Yeni rakı fiyatı ne kadar oldu?

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19 May 2022 - 11:11 - Gündem

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