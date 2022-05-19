Güncel Yeni Rakı Fiyatlarına Zam Geldi! Efe Rakı, Yeni Rakı kaç TL? İşte 35lik, 50lik, 70lik, 100’lük Yeni Rakı Güncel Fiyat Listesi
İçki fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Zam sonrasında listeler yenilendi. İçki ürünleri raflara zamlı oranları üzerinden satılmak üzere dizildi. İşte Güncel Alkol zamları ve akşamcıları kahderecek rakı zamları ile ilgili detaylar...
İçki fiyatlarına yeni bir zam geliyor. Zam sonrasında listeler yenilendi. İçki ürünleri raflara zamlı oranları üzerinden satılmak üzere dizildi. Yeni fiyat artışı Yeni rakı, İzmir rakı ve Tekirdağ rakı fiyatlarını nasıl etkileyecek? 35'lik, 50'lik ve 70'lik Yeni rakı fiyatı ne kadar oldu?
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19 May 2022 - 11:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.