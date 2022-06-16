Carrefoursa Kurbanlık Fiyatları 2022 Ne Kadar? Carrefoursa Kıvırcık Koç Kurban Paketi Ne Kadar? Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi Ne Kadar? İşte O Fiyatlar…
Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde marketlerin kurban fiyatları belli oldu. Peki, Carrefoursa 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar? Hangi paketler var? İşte ayrıntılar...
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatları da netleşmeye başlıyor. Son birkaç yıldır olduğu gibi kurbanlık satışı gerçekleştiren zincir marketler arasında yer alan Carrefoursa ise, kurbanlık fiyatlarını açıklamış bulunuyor. Peki, Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Carrefoursa kıvırcık koç kurban paketi ne kadar? Büyükbaş kurbanlık hisse paketi ne kadar? İşte o fiyatlar…
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16 Haz 2022 - 12:51 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.