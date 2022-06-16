Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatları da netleşmeye başlıyor. Son birkaç yıldır olduğu gibi kurbanlık satışı gerçekleştiren zincir marketler arasında yer alan Carrefoursa ise, kurbanlık fiyatlarını açıklamış bulunuyor. Peki, Carrefoursa kurbanlık fiyatları 2022 ne kadar? Carrefoursa kıvırcık koç kurban paketi ne kadar? Büyükbaş kurbanlık hisse paketi ne kadar? İşte o fiyatlar…

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