Türkiye'nin İl (Vilayet) Olmaya En Yakın 25 İlçesi Belli Oldu! Düğmeye Basıldı... Ankara’da Büyük Sürpriz... O İlçe 82. İl Oluyor…
İlçelere il statüsünün verilmesi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde yer alıyor. O listede Ankara’nın da oldukça sevilen bir ilçesi bulunuyor! Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangileri? İşte ayrıntılar...
Her dönem tartışılan konulardan biri olan büyük ilçelere il statüsünün verilmesi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde yer alıyor. Öte yandan o listede Ankara’nın da oldukça sevilen bir ilçesi bulunuyor! Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangileri? Ankara’nın hangi ilçeleri il olacak, Polatlı il olacak mı? İşte, detaylar…
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28 Haz 2022 - 22:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.