Türkiye'nin İl (Vilayet) Olmaya En Yakın 25 İlçesi Belli Oldu! Düğmeye Basıldı... Ankara’da Büyük Sürpriz... O İlçe 82. İl Oluyor…

Her dönem tartışılan konulardan biri olan büyük ilçelere il statüsünün verilmesi bu yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde yer alıyor. Öte yandan o listede Ankara’nın da oldukça sevilen bir ilçesi bulunuyor! Peki, hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangileri? Ankara’nın hangi ilçeleri il olacak, Polatlı il olacak mı? İşte, detaylar…

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