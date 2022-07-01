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01 Tem 2022 - 22:39

Gönül Dağı Dizisinin Serdar' Utku Ateş’ Yeniden Geri Geliyor! Elif İki Arada Bir Derede Kalacak; Kenan Mı, Serdar Mı? Yeniden İmzalar Atıldı…

Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’ndan hem üzücü hem de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş’in yeni sezonda ekranlarda olacağı gündeme bomba gibi düşünce seyirci şok oldu. Elif’in iki arada bir derede kalacağı ve bir seçim yapmak zorunda kalması ise akıllara gelen ilk ihtimal oldu! Peki; Elif, Kenan’la yoluna mı devam edecek, Serdar’ı mı seçecek?