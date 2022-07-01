- 01 Tem 2022 - 22:39

Gönül Dağı Dizisinin Serdar' Utku Ateş’ Yeniden Geri Geliyor! Elif İki Arada Bir Derede Kalacak; Kenan Mı, Serdar Mı? Yeniden İmzalar Atıldı…

Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’ndan hem üzücü hem de sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Utku Ateş’in yeni sezonda ekranlarda olacağı gündeme bomba gibi düşünce seyirci şok oldu. Elif’in iki arada bir derede kalacağı ve bir seçim yapmak zorunda kalması ise akıllara gelen ilk ihtimal oldu! Peki; Elif, Kenan’la yoluna mı devam edecek, Serdar’ı mı seçecek?

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin sezon finali geçtiğimiz ay ekranlara gelmişti. Sevenlerine veda eden Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’da ayrılmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide köklü değişiklerin yaşanacağı; Dilek karakterinin ölümüyle gözler önüne serilmişti. Dizinin ilk sezonunda çok sevilen Serdar karakterinin 3. sezon imzaları attığına dair iddiaların ortaya çıkması herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Tem 2022 - 22:39 Ankara- Yaşam

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