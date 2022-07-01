Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…
Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımı ile yine akılları başlardan almayı başardı. Ünlü oyuncu son dönemlerde sosyal medyadan paylaştığı dekolteli ve iddialı pozlarıyla sık sık sosyal medyanın ve magazinin gündeminde en tepeye oturmayı başarıyordu. Oyunculuk performansıyla da adından söz ettiren Burcu Özberk, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyi yine sosyal medya hesabından paylaşarak tüm dikkatleri çekti. İşte detaylar…
Ünlü ve güzel oyuncu Burcu Özberk 11 Aralık 1989’da (32 yaşında) Eskişehir’de dünyaya geldi. 2013 yılında oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı “Huricihan Sultan” karakteri ile adımını atan Burcu Özberk, daha sonrasında ise Güneşin Kızları, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde rol aldı. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı “Esra Erten” karakteri ile kariyer zirvesine tırmanan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemi sallamaya devam ediyor. Ünlü ve güzel oyuncu son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada deprem etkisi yaratmayı başardı.
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01 Tem 2022 - 21:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.