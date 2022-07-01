- 01 Tem 2022 - 21:38

Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…

Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımı ile yine akılları başlardan almayı başardı. Ünlü oyuncu son dönemlerde sosyal medyadan paylaştığı dekolteli ve iddialı pozlarıyla sık sık sosyal medyanın ve magazinin gündeminde en tepeye oturmayı başarıyordu. Oyunculuk performansıyla da adından söz ettiren Burcu Özberk, özel hayatındaki önemli bir gelişmeyi yine sosyal medya hesabından paylaşarak tüm dikkatleri çekti. İşte detaylar…

Ünlü ve güzel oyuncu Burcu Özberk 11 Aralık 1989’da (32 yaşında) Eskişehir’de dünyaya geldi. 2013 yılında oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı “Huricihan Sultan” karakteri ile adımını atan Burcu Özberk, daha sonrasında ise Güneşin Kızları, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde rol aldı. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı “Esra Erten” karakteri ile kariyer zirvesine tırmanan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemi sallamaya devam ediyor. Ünlü ve güzel oyuncu son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada deprem etkisi yaratmayı başardı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

01 Tem 2022 - 21:38 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor… mask
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor…
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Çember: Yolun Sonundaki Kız Filminin Konusu Nedir? Çember: Yolun Sonundaki Kız Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak? mask
Nasipse Olur Filmi Konusu Nedir? Nasipse Olur Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?
Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına… mask
Asgari Ücret İçin Son İmza Atıldı! Bundan Sonra Milyonlar Bu Rakamı Alacak! Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak… Tam Tamına…
Sert Sorular'ın Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur? mask
Sert Sorular'ın Sunucusu Taha Hüseyin Karagöz Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Taha Hüseyin Karagöz Ne Mezunudur?
Örümcek Adam 2 Filminin Konusu Nedir? Örümcek Adam 2 Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir? mask
Örümcek Adam 2 Filminin Konusu Nedir? Örümcek Adam 2 Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?
Sigara Fiyatlarına Büyük Zam Haberi Şok Etti! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına… mask
Sigara Fiyatlarına Büyük Zam Haberi Şok Etti! 1 Temmuz Sigara Fiyatları Kabusu Yaşattı! Marlboro, Parliament, Camel ve Winston Sosyal Medya Bu Zammı Konuşuyor! Tam Tamına…
Benzin, Motorin ve LPG'ye Bayram Öncesi İndirim Üstüne İndirim Geldi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih… mask
Benzin, Motorin ve LPG'ye Bayram Öncesi İndirim Üstüne İndirim Geldi! Dolar Düştü Akaryakıt Fiyatları Çakıldı İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell ve BP Yeni fiyatların Geçerli Olacağı Tarih…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp… mask
Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp…
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!” mask
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!”
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla…
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor?
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!” mask
Survivor Berna Kasığına Kadar Açtı! İç Çamaşırının İplerini Görenler Dondu Kaldı… “Sevgilin Bu Halde Görmesin Seni!”
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!”
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü! mask
Geniş Aile Dizisinin Oyuncusu Değişimiyle Şok Etti! Tam Tamına 17 Kilo Verdi; Tarzı, Tavrı Şok Etti! Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Survivor İzleyicisine Kahreden Haber Geldi! Acun Ilıcalı İlk Şartı Sundu; Bundan Sonra Sadece O İsimler İzleyebilecek! Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor İzleyicisine Kahreden Haber Geldi! Acun Ilıcalı İlk Şartı Sundu; Bundan Sonra Sadece O İsimler İzleyebilecek! Ortalık Çok Fena Karıştı…
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor… mask
Ebru Polat Durdurulamıyor! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Görenler Donup Kalıyor…
Buse Varol’dan Alişan’ı Kıskançlıktan Çatlatacak Pozlar! “İkinci Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!” Alişan’ın Hamlesi… mask
Buse Varol’dan Alişan’ı Kıskançlıktan Çatlatacak Pozlar! “İkinci Çocuktan Sonra Bir Haller Oldu!” Alişan’ın Hamlesi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Turbo Turabi’den Skandal Acun Ilıcalı Açıklaması! Final Gününde; “Birbirimize Girdik” Deyince… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Turbo Turabi’den Skandal Acun Ilıcalı Açıklaması! Final Gününde; “Birbirimize Girdik” Deyince… Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’ın Elinden Arabası Alındı! Acun Ilıcalı Ambargoyu Koydu; Resti Çekti… Sıfır Model Aracının Anahtarı… Neler Oluyor?
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla… mask
Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla…
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!” mask
Özge Özpirinççi’nin Karnı Burnunda Halleri Şok Etti! Sır Gibi Saklamıştı; Bir Bir Paylaştı! Sadece Birkaç Ay Önce… “Yok Artık!”
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İsmail Hacıoğlu’nun Eski Eşi Minilere Doymadı! Kanlı Bıçaklı Olup Boşanmışlardı; Son Hali Nefesleri Kesti! “Bu Kadarı da Pes!”
Leyla ile Mecnun Dizisinden Yürek Yakan Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi! mask
Leyla ile Mecnun Dizisinden Yürek Yakan Ayrılık! Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi; Veda Sebebi Çılgına Çevirdi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL