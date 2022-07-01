Burcu Özberk’ten Olay Yaratan Paylaşım! Tüyleri Ürpertti; Göndermesi Sosyal Medyayı Salladı! “Zamanında…” Sosyal Medya İnliyor…

Ünlü ve güzel oyuncu Burcu Özberk 11 Aralık 1989’da (32 yaşında) Eskişehir’de dünyaya geldi. 2013 yılında oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı “Huricihan Sultan” karakteri ile adımını atan Burcu Özberk, daha sonrasında ise Güneşin Kızları, Şahane Damat, Badem Şekeri, Aslan Ailem, Afili Aşk, Çocukluk ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde rol aldı. Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı “Esra Erten” karakteri ile kariyer zirvesine tırmanan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemi sallamaya devam ediyor. Ünlü ve güzel oyuncu son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha sosyal medyada deprem etkisi yaratmayı başardı.

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