Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla…
Hande Erçel’in bakışmaları kadar selamlaşması da dikkatlerden kaçmadı. Boran Kuzum ile Hande Erçel’in objektiflere yansıyan o güçlü bakışmaları ise, aşk dedikodularını da hemen ardından getirdi! Peki, Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? İşte, ayrıntılar...
Aşk hayatındaki çalkantılar ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Hande Erçel, dün bir ödül gecesine katıldı. Katıldığı ödül gecesindeki bakışmaları ile gündeme damgasını vuran Hande Erçel’in bakışmaları kadar selamlaşması da dikkatlerden kaçmadı. Boran Kuzum ile Hande Erçel’in objektiflere yansıyan o güçlü bakışmaları ise, aşk dedikodularını da hemen ardından getirdi! Peki, Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel ile Boran Kuzum birlikte mi? Hande Erçel ile Boran Kuzum arasında ne var? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.