Hande Erçel; Kaan Yıldırım’a Resti Çekti! Öyle Bir İsimle Flörtleşiyor Ki… “Hande Kendine Yapma Bunu!” Yorumlar Gırla…

Aşk hayatındaki çalkantılar ile sık sık gündeme gelen isimlerden biri olan Hande Erçel, dün bir ödül gecesine katıldı. Katıldığı ödül gecesindeki bakışmaları ile gündeme damgasını vuran Hande Erçel’in bakışmaları kadar selamlaşması da dikkatlerden kaçmadı. Boran Kuzum ile Hande Erçel’in objektiflere yansıyan o güçlü bakışmaları ise, aşk dedikodularını da hemen ardından getirdi! Peki, Hande Erçel yeni bir aşka mı yelken açtı? Hande Erçel ile Boran Kuzum birlikte mi? Hande Erçel ile Boran Kuzum arasında ne var? İşte, detaylar…

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