- 01 Tem 2022 - 16:21 G: 01 Tem 2022 - 16:25

Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp…

Direk dansı yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yeni pozlarıyla sosyal medyada adeta “Erotik” polemiği başlattı. Aleyna Tilki’nin o pozlarını gören takipçileri ise, kendisini tutamadı! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? İşte, merak edilenler...

Bir süredir Demet Akalın ile girdiği “Dünya starlığı” polemiğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, bu kez bambaşka bir polemik başlattı. Direk dansı yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yeni pozlarıyla sosyal medyada adeta “Erotik” polemiği başlattı. Aleyna Tilki’nin o pozlarını gören takipçileri ise, kendisini tutamadı! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Tilki’nin direk pozlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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01 Tem 2022 - 16:21 - Magazin

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