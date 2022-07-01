Aleyna Tilki Direk Dansıyla Olay Oldu! “Bir Kere Adam Akıllı Giyin!” Pozları Yine Olay Oldu; Odasından Paylaşıp…
Direk dansı yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yeni pozlarıyla sosyal medyada adeta “Erotik” polemiği başlattı. Aleyna Tilki’nin o pozlarını gören takipçileri ise, kendisini tutamadı! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? İşte, merak edilenler...
Bir süredir Demet Akalın ile girdiği “Dünya starlığı” polemiğiyle dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, bu kez bambaşka bir polemik başlattı. Direk dansı yaptığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yeni pozlarıyla sosyal medyada adeta “Erotik” polemiği başlattı. Aleyna Tilki’nin o pozlarını gören takipçileri ise, kendisini tutamadı! Peki, Aleyna Tilki ne paylaştı? Aleyna Tilki nasıl bir paylaşım yaptı? Aleyna Tilki’nin direk pozlarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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01 Tem 2022 - 16:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.