Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, güzelliğini ve zarafetini kanıtladığı pozlarla sosyal medyayı salladı! 2,5 aylık hamile olduğu bilinen Fahriye Evcen’in paylaşımına “Annelik sana yakışmış” yorumları yapıldı! Burak Özçivit’in kıskanç bir eş olduğu konuşulurken; Fahriye Evcen’in güzelliğine ise kıskanılacak boyutta olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar….
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sevenlerini şok içerisinde bırakan bir haber vererek; diziden ayrıldığını duyurmuştu. Sadece 27 bölüm boyunca ekranlarda bulunan Fahriye Evcen’in vedasından sonra hamile olduğunun ortaya çıkması mutluluktan gözleri doldurmuştu! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.