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01 Tem 2022 - 17:55

Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, güzelliğini ve zarafetini kanıtladığı pozlarla sosyal medyayı salladı! 2,5 aylık hamile olduğu bilinen Fahriye Evcen’in paylaşımına “Annelik sana yakışmış” yorumları yapıldı! Burak Özçivit’in kıskanç bir eş olduğu konuşulurken; Fahriye Evcen’in güzelliğine ise kıskanılacak boyutta olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar….