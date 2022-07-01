- 01 Tem 2022 - 17:55 G: 01 Tem 2022 - 17:57

Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, güzelliğini ve zarafetini kanıtladığı pozlarla sosyal medyayı salladı! 2,5 aylık hamile olduğu bilinen Fahriye Evcen’in paylaşımına “Annelik sana yakışmış” yorumları yapıldı! Burak Özçivit’in kıskanç bir eş olduğu konuşulurken; Fahriye Evcen’in güzelliğine ise kıskanılacak boyutta olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar….

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sevenlerini şok içerisinde bırakan bir haber vererek; diziden ayrıldığını duyurmuştu. Sadece 27 bölüm boyunca ekranlarda bulunan Fahriye Evcen’in vedasından sonra hamile olduğunun ortaya çıkması mutluluktan gözleri doldurmuştu! Peki, şimdi neler oluyor?

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01 Tem 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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Fahriye Evcen Yine Zarafetini Konuşturdu! 2,5 Hamile Halleriyle Akılları Başlardan Aldı! “Burak Özçivit Kıskanmasın!” Sosyal Medyayı Salladı! mask
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