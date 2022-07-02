- 02 Tem 2022 - 10:27 G: 02 Tem 2022 - 10:42

Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dördüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel, görenleri şok içerisinde bıraktı. Mini eteklerini giyerek akılları başlardan alıp götüren Ayşe Yüksel’e takipçileri ise “Yarışmadan sonra sana bir haller oldu” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan Ayşe Yüksel, adeta cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına tam 1,5 ay sonra yedeklerden katılan Ayşe Yüksel, Survivor’da performansıyla yargısını dağıtmıştı. Survivor yarışmasına sonradan girmesine rağmen gücünü yeniden yarışmacılara gösteren Ayşe Yüksel, yarışmadan ayrıldıktan sonra mini bir elbise giyerek akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Tem 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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