Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Tem 2022 - 10:27

Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! “Yarışmadan Sonra Sana Bir Haller Oldu!” Sosyal Medyayı Ayaklandırdı; Cayır Cayır Yaktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dördüncü olarak ayrılan Ayşe Yüksel, görenleri şok içerisinde bıraktı. Mini eteklerini giyerek akılları başlardan alıp götüren Ayşe Yüksel’e takipçileri ise “Yarışmadan sonra sana bir haller oldu” yorumlarında bulundular! Sosyal medyayı sallayan Ayşe Yüksel, adeta cayır cayır yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…