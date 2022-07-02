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02 Tem 2022 - 10:44

Ah Nerede Dizisinin Zehra’sı Nil Keser Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri (Ferit) Oktay Çubuk ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Ekranlarının yeni uyarlama yapımı Ah Nerede dizisi başrollerini iki genç isim olan Oktay Çubuk ve Nil Keser’e emanet etti. Dün itibariyle yayına başlayan Ah Nerede dizisi, seyircisine hemen Oktay Çubuk ve Nil Keser arasındaki yaş farkını merak ettirdi! İşte sevilen ikili ile ilgili merak edilen tüm detaylar...