Cüneyt Arkın’ın Hiç Görüşmediği Kızı Ağızları Açık Bıraktı! Kızına Yazdığı Mektup Herkesin Şok İçerisinde Bıraktı! “Beni Rezil Etmeyi…”

İlk evliliğini gerçekleştirdiği doktor Güler Mocan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı ile 50 yılı aşkın süredir görüşmediği öğrenilen Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından baba ile kızın görüşmemesinin sır perdesi aralandı. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan ve Cüneyt Arkın imzası taşıyan bir mektup Cüneyt Arkın ile kızı Filiz Canlı arasındaki tüm hasretliği adeta gözler önüne serdi. Peki, Cüneyt Arkın mektup olayı ne? Cüneyt Arkın kızı Filiz Canlı için ne dedi? Cüneyt Arkın kızı Filiz Canlı’ya nasıl bir mektup yazdı? İşte, detaylar…