Cüneyt Arkın’ın Hiç Görüşmediği Kızı Ağızları Açık Bıraktı! Kızına Yazdığı Mektup Herkesin Şok İçerisinde Bıraktı! “Beni Rezil Etmeyi…”
İlk evliliğini gerçekleştirdiği doktor Güler Mocan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı ile 50 yılı aşkın süredir görüşmediği öğrenilen Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından baba ile kızın görüşmemesinin sır perdesi aralandı. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan ve Cüneyt Arkın imzası taşıyan bir mektup Cüneyt Arkın ile kızı Filiz Canlı arasındaki merak edilen detaylar haberimizde...
İlk evliliğini gerçekleştirdiği doktor Güler Mocan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı ile 50 yılı aşkın süredir görüşmediği öğrenilen Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından baba ile kızın görüşmemesinin sır perdesi aralandı. Beyaz TV ekranlarından yayınlanan ve Cüneyt Arkın imzası taşıyan bir mektup Cüneyt Arkın ile kızı Filiz Canlı arasındaki tüm hasretliği adeta gözler önüne serdi. Peki, Cüneyt Arkın mektup olayı ne? Cüneyt Arkın kızı Filiz Canlı için ne dedi? Cüneyt Arkın kızı Filiz Canlı’ya nasıl bir mektup yazdı? İşte, detaylar…
02 Tem 2022 - 14:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.