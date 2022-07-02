Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen”

Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılan Buse Varol’dan ise konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı Türkan’a hayat vereceği, Gönül Dağı dizisinde ise Taner’in yeni hayat arkadaşını oynayacağı konuşulan Buse Varol, sosyal medyayı sallamıştı! Yeni bir diziyle anlaştığını açıklayan Buse Varol, hangi diziyle anlaşma yaptığını dile getirmemişti. Eylül ayında sevenlerinin karşısında olacak olan Buse Varol’un her paylaşımı büyük bir şok içerisinde bırakıyordu ama en son yaptığı paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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