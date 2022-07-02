Alişan’ın Eşi Buse Varol Leopar Desenli Elbisesiyle… “Kendisini Fahriye Evcen Sanıyor” Düğmelerini Açtıkça Açtı… “Yoldan Çıktın Sen”
Alişan’la evlendikten sonra gündeme daha sık gelmeye başlayan Buse Varol’un leopar desenli göğüs dekolteli paylaşımı ortalığı salladı geçti! Düğmelerini açtıkça açan Buse Varol’un pozları ise Fahriye Evcen’in pozlarına benzetildi! İkinci çocuktan sonra bambaşka birisi olan Buse Varol’un fiziğinde bazı değişiklikler yapması ise “İyice yoldan çıktın sen” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılan Buse Varol’dan ise konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin karısı Türkan’a hayat vereceği, Gönül Dağı dizisinde ise Taner’in yeni hayat arkadaşını oynayacağı konuşulan Buse Varol, sosyal medyayı sallamıştı! Yeni bir diziyle anlaştığını açıklayan Buse Varol, hangi diziyle anlaşma yaptığını dile getirmemişti. Eylül ayında sevenlerinin karşısında olacak olan Buse Varol’un her paylaşımı büyük bir şok içerisinde bırakıyordu ama en son yaptığı paylaşım akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.