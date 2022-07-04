Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı!

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Bayram öncesinde depolarını fullemek isteyenlerin yüzünü güldüren haberler verilmeye başladı. Bir süredir dolar kurunda yaşanan artışın da etkisi ile sert yükselen akaryakıt fiyatlarında bir süredir indirim geliyor. Kurban Bayramı’na da az bir süre kala gelen bu indirimler vatandaşları bir hayli memnun etmeye devam ediyor. Motorin fiyatları 26 lira seviyelerine kadar düşerken, benzin ve LPG fiyatında da düşüş yaşanması bekleniyor.

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