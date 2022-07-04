Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 3 TL İle 4 TL İndirimi! Gece Yarası (BUGÜN) Deponuzu Fulleyin! İşte 4 Temmuz Benzin, Motorin, LPG Fiyatı!
Akaryakıt fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Bayram öncesinde depolarını fullemek isteyenlerin yüzünü güldüren haberler verilmeye başladı. Bir süredir dolar kurunda yaşanan artışın da etkisi ile sert yükselen akaryakıt fiyatlarında bir süredir indirim geliyor. İşte son akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar...
Akaryakıt fiyatlarına indirim gelmeye devam ediyor. Bayram öncesinde depolarını fullemek isteyenlerin yüzünü güldüren haberler verilmeye başladı. Bir süredir dolar kurunda yaşanan artışın da etkisi ile sert yükselen akaryakıt fiyatlarında bir süredir indirim geliyor. Kurban Bayramı’na da az bir süre kala gelen bu indirimler vatandaşları bir hayli memnun etmeye devam ediyor. Motorin fiyatları 26 lira seviyelerine kadar düşerken, benzin ve LPG fiyatında da düşüş yaşanması bekleniyor.
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04 Tem 2022 - 10:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.