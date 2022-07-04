Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören Duyan Dondu Kaldı! Ev Hediyesi, Kredi Borcu Kapama Derken…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Yalçınkaya rüzgarları esmeye devam ediyor! Görenin duyanın donup kalmasına neden olan Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıya öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Geçtiğimiz yıllarca evlenecek kişilere ev hediyesi, kredi borcu olanlara maddi yardımda bulunan Masterchef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, şok bir olayın altına imzasını attı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yüzlerin katıldığı Masterchef yarışmasına; dünyadan ve Türkiye’den birçok yarışmacı katılmıştı. Yarışmanın son bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya şok bir olaya imzasını attı! Peki, Mehmet Şef neler yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.