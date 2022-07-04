2022’ de Hangi Sıfır Otomobiller Alınır? 500.000 TL Altında Araç Almak Mümkün mü? İşte 500.000 TL Altındaki 2022 Temmuz Sıfır Araç Fiyatları!

2022 yılında ülkemizde enflasyon ve döviz kurlarının yükselişi nedeni ile gıdadan elektroniğe, otomobillerden yakıtlara kadar ithalatın söz konusu olduğu tüm alanlarda fiyat artışları %100’ün üzerine çıkmıştı. Bu enflasyon artışından direkt olarak etkilenen ithalat ürünlerinden olan otomobiller de zamlanan fiyatları ile tüketicileri üzmekte. Sıfır araçların fiyatlarının artışından sonra tüketiciler ikinci el araçlara yönelse de, ikinci el araçların da fiyatlarının hayli artması ile tüketiciler yönlerini tekrar sıfır otomobillere çevirdi. Bizler ise sizler için 2022 Temmuz ayında 500.000 TL’nin altında alınabilecek en uygun ve en iyi otomobilleri sıraladık. İşte o liste.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…