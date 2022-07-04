2022’ de Hangi Sıfır Otomobiller Alınır? 500.000 TL Altında Araç Almak Mümkün mü? İşte 500.000 TL Altındaki 2022 Temmuz Sıfır Araç Fiyatları!
Otomobil piyasasında ikinci el araç fiyatlarının da son derece arttığı günlerde müşteriler gözlerini sıfır araçlara yöneltti. Peki, 2022 Temmuz sıfır araba fiyatları ne durumda? 500.000 TL’nin altına sıfır otomobil almak mümkün mü? İşte detaylar...
2022 yılında ülkemizde enflasyon ve döviz kurlarının yükselişi nedeni ile gıdadan elektroniğe, otomobillerden yakıtlara kadar ithalatın söz konusu olduğu tüm alanlarda fiyat artışları %100’ün üzerine çıkmıştı. Bu enflasyon artışından direkt olarak etkilenen ithalat ürünlerinden olan otomobiller de zamlanan fiyatları ile tüketicileri üzmekte. Sıfır araçların fiyatlarının artışından sonra tüketiciler ikinci el araçlara yönelse de, ikinci el araçların da fiyatlarının hayli artması ile tüketiciler yönlerini tekrar sıfır otomobillere çevirdi. Bizler ise sizler için 2022 Temmuz ayında 500.000 TL’nin altında alınabilecek en uygun ve en iyi otomobilleri sıraladık. İşte o liste.
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04 Tem 2022 - 16:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.