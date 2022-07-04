Ayakkabılarınızı Makineye Atıyorsanız Yandınız! Kaldırın Çöpe Atın Daha İyi… Bu Taktikle En Az 6 Yıl Giyeceksiniz! “Devir Ekonomi Devri!”
Dost başa düşman ayağa bakarmış! Ayakkabılarınızı makineye atıp yıkatıyorsunuz yandınız! Kaldırıp çöpe atmanız daha mantıklı hale geldi! Ayakkabılarınıza uygulayacağınız birkaç taktikle bir çift ayakkabınızı en az 6 yıl kadar kullanabilirsiniz! Sosyal medyada yayılan bu taktikler içinse başlık belli: Devir ekonomi devri! Peki, ayakkabılar nasıl temizlenmeli?
Spor ayakkabılar, hayatımıza daha kolay ve rahat hale getiren etkenlerdir. Şık duruşları, her kıyafete uyumlarıyla dikkatleri üzerine çeken ayakkabınızı temizlemek için çamaşır makinesini kullanıyorsanız yandınız! Artan fiyatlardan sonra yeniden bir ayakkabı almak istemiyorsanız ya da makineye attığınız ayakkabınızı paramparça bir biçimde almak istemiyorsanız; yapmanız gerekenler aşırı derece basit! İşte ayakkabılarınızı ilk aldığınız güne döndürecek çok basit taktikler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.