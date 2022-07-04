Ayakkabılarınızı Makineye Atıyorsanız Yandınız! Kaldırın Çöpe Atın Daha İyi… Bu Taktikle En Az 6 Yıl Giyeceksiniz! “Devir Ekonomi Devri!”

Spor ayakkabılar, hayatımıza daha kolay ve rahat hale getiren etkenlerdir. Şık duruşları, her kıyafete uyumlarıyla dikkatleri üzerine çeken ayakkabınızı temizlemek için çamaşır makinesini kullanıyorsanız yandınız! Artan fiyatlardan sonra yeniden bir ayakkabı almak istemiyorsanız ya da makineye attığınız ayakkabınızı paramparça bir biçimde almak istemiyorsanız; yapmanız gerekenler aşırı derece basit! İşte ayakkabılarınızı ilk aldığınız güne döndürecek çok basit taktikler…

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