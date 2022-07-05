Senaryosu İle Merak Uyandıran Düş Peşine Filminin Konusu Nedir? Düş Peşine Filmi Ne Zaman, Nerede Çekildi? Bu Akşam Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlayacak? Filmin Oyuncuları Kimlerdir?

2022 yılı yapımı olan Düş Peşine filmi sinemaların ardından ekranlara gelecek. Senaryosu ve konusu ile izleyenlerin beğenisini toplamayı başaran film sinemaseverlerden de geçer notu almayı başarmış durumda. Ünlü Youtuber’ların rol aldığı film sosyal medya gündeminde de oldukça yer aldı. Oyuncuların kitleleri tarafından da oldukça sevilen film, destekleri de toplamayı başardı. Başarılı bir gişenin ardından sinemalardan sonra bu akşam da ekranlara gelecek olan filmin beğenilen ve merak uyandıran konusu ise şu şekilde.

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