- 05 Tem 2022 - 23:01

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…

Ekranlara gelmeye hazırlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yayınlanan fragmanı ile milyonları merakta bıraktı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin konusu nedir? Hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları kimdir? Dizi nerede çekiliyor? İşte detaylar…

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte kış sezonu dizileri ekranlardan çekildi. Ekranlarda oluşan boşluğu ise her dönem olduğu gibi bu dönemde de yaz dizileri dolduracak. Birbirinden başarılı yapımlar reyting için birbirleri ile yarışacaklar.

Bu yarışın bir yeni üyesi de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi olacak. Yayınlanan ilk fragmanı ile dikkatleri oldukça üzerine çeken filmin alışılmışın dışındaki şaşırtıcı senaryosunu Gani Müjde kaleme alırken, filmin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Ancak yayın hayatına henüz başlamamış olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin içerdiği konu ve oyuncu kadrosu en çok merak edilenler arasında. Dizi ile ilgili detaylar ise şu şekilde.

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05 Tem 2022 - 23:01 - Dizi Fragmanları

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