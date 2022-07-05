- 05 Tem 2022 - 16:38 G: 05 Tem 2022 - 16:45

Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları…

Yaz sezonunun en çok tercih edilen yapımlarından biri olan komedi programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Peki, Demet Akbağ gibi ünlü isimlerin yer alacağı Güldürme Beni’nin konusu nedir? Güldürme Beni programının konukları ve yarışmacıları kimlerdir? Güldürme Beni hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Yaz aylarında televizyonlarda severek seyredilen yaz dizilerinin yanı sıra komedi programları da oldukça severek takip edilmekte. Büyük bir kitleye sahip olan komedi programlarına bir yenisi olarak da Güldürme Beni geliyor. Alışılmışın dışında bir konsepti benimseyen yarışma tadındaki Güldürme Ben programı yayınlanan fragmanı ile beğenileri toplarken yarışmaya katılacak usta konuk ve yarışmacılar da seyircilerin şimdiden beğenisini kazanmayı başardı. Önemli isimlerin yer aldığı projenin içeriği ve kadrosu şu şekilde.

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05 Tem 2022 - 16:38 - Gündem

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