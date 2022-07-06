Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Pozlar! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin"
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer paylaşımları ile yine sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 30 yaşındaki ünlü güzel açıklamaları ve pozları ile kendinden bahsettirmeye devam ediyor. Gizem Tuncer’in ise son paylaşımı yine olay oldu. İşte detaylar…
Mahmut Tuncer ve Işıl Tuncer çiftinin güze kızı Gizem Tuncer pozları ile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. 1992 doğumlu ünlü güzel babasının izinden giderek şarkıcılık kariyerini sürdürüyor. Şarkı çalışmalarında bulunduğunu belirten ünlü güzel daha önce de Aşk Uykusu ve Tabu adında iki şarkı çıkarmıştı. Yayınladığı şarkılar ise dinleyiciler tarafından oldukça beğenilmekte. Bununla birlikte Gizem Tuncer eğitim hayatında da oyunculuk ile ilgili birçok eğitim almıştı. Kerem Alışık’tan özel oyunculuk dersleri aldığı bilinen ünlü isim Pera Güzel Sanatlar Lisesi, Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ancak şarkılarının yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme gelen Gizem Tuncer’in işte olay yaratan son paylaşımı.
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06 Tem 2022 - 23:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.