Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ile daha şimdiden ses getirmeyi başardı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin senaryosu ise Gani Müjde tarafından yazıldı. İlk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Konusu ile bir hayli dikkat çeken dizinin ilk bölüm heyecanı sürüyor.

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