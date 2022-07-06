Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?
Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ile daha şimdiden ses getirmeyi başardı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin senaryosu ise Gani Müjde tarafından yazıldı. İşte Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinden ve dizinin başarılı oyuncusu Ertan Saban hakkında çok özel detaylar...
Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ile daha şimdiden ses getirmeyi başardı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin senaryosu ise Gani Müjde tarafından yazıldı. İlk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Konusu ile bir hayli dikkat çeken dizinin ilk bölüm heyecanı sürüyor.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Tem 2022 - 13:58 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.