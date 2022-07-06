- 06 Tem 2022 - 13:58 G: 06 Tem 2022 - 14:04

Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ile daha şimdiden ses getirmeyi başardı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin senaryosu ise Gani Müjde tarafından yazıldı. İşte Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinden ve dizinin başarılı oyuncusu Ertan Saban hakkında çok özel detaylar...

Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, başarılı oyuncu kadrosu ile daha şimdiden ses getirmeyi başardı. BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin senaryosu ise Gani Müjde tarafından yazıldı. İlk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Konusu ile bir hayli dikkat çeken dizinin ilk bölüm heyecanı sürüyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Tem 2022 - 13:58 - Magazin

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir! mask
Gizli Saklı Dizisinde Seyirciyi Şok Eden Hata! Resmen İzleyicinin Aklıyla Dalga Geçtiler! Bu Yanlış Final Getirir!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Senden Daha Güzel 5. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 3.Bölüm Full İzle! 5 Temmuz 2022 Balkan Ninnisi 3.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları… mask
Demet Akbağ 'Güldürme Beni' Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Güldürme Beni Programın konusu ve İçeriği Nedir? İşte Güldürme Beni Konukları ve Yarışmacıları…
FOX TV Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya Başlıyor! Esra Ezmeci’yi Soru Nasıl Sorulur, Programa Nasıl Başvurulur? İşte WhatsApp ihbar hattı ve iletişim numaraları… mask
FOX TV Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya Başlıyor! Esra Ezmeci’yi Soru Nasıl Sorulur, Programa Nasıl Başvurulur? İşte WhatsApp ihbar hattı ve iletişim numaraları…
Gönül Dağı Dizisi Bayramda Yeniden Geri Dönüyor! Dilek, Taner, Asuman, Ramazan Tatili Kesip Geldiler; TRT1 Sonunda Doğru Kararı Verdi! Ortalığı İnletecekler… mask
Gönül Dağı Dizisi Bayramda Yeniden Geri Dönüyor! Dilek, Taner, Asuman, Ramazan Tatili Kesip Geldiler; TRT1 Sonunda Doğru Kararı Verdi! Ortalığı İnletecekler…
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozlu Yaka Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Tozlu Yaka 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 3 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sevmek Zamanı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 4 Temmuz 2022 Sevmek Zamanı… 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi? mask
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi?
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi? mask
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                    mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                   
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Burak Özçivit Karısı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… İkinci Çocuk Haberinden Sonra Özçivit Duramıyor; Bir O Yana Bir Bu Yana… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Burak Özçivit Karısı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… İkinci Çocuk Haberinden Sonra Özçivit Duramıyor; Bir O Yana Bir Bu Yana… “Bu Kadarı da Pes!”
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Kare! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin" mask
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den Teknede Bikinili Kare! Hayranları Beğeni Ve Yorum Yağdırdı... " Baban Görmesin"
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Bikinisiyle Gündem Yarattı! “Mehmet Şef Bir Şey Demesin!” Güzelliğini Kanıtladı; Hayranları Mest Oldu… mask
Masterchef Mehmet Şefin Kızı Bikinisiyle Gündem Yarattı! “Mehmet Şef Bir Şey Demesin!” Güzelliğini Kanıtladı; Hayranları Mest Oldu…
Survivor Yarışması TV8’in Kapanmasını Doğurdu! Acun, Nisa’ya Kupayı Verdiği Günden Beri Rahat Uyuyamıyor… Başına Gelen Bela Son Noktayı Koydu! mask
Survivor Yarışması TV8’in Kapanmasını Doğurdu! Acun, Nisa’ya Kupayı Verdiği Günden Beri Rahat Uyuyamıyor… Başına Gelen Bela Son Noktayı Koydu!
Çağla Şimşek Kimdir, Nasıl Ünlü oldu! Hikayesini Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer Diş Tedavisi.... Çağla Şimşek Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Çağla Şimşek Kimdir, Nasıl Ünlü oldu! Hikayesini Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer Diş Tedavisi.... Çağla Şimşek Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
2022’nin İlk Yarısında En Çok İzlenen Yapım Bergen Oldu! İşte Yılın İlk Yarısında En Çok İzlenen Filmler... mask
2022’nin İlk Yarısında En Çok İzlenen Yapım Bergen Oldu! İşte Yılın İlk Yarısında En Çok İzlenen Filmler...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Dizisinin Sadi Payaslı’sı Ertan Saban Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Ertan Saban Kimdir, Aslen Nerelidir?
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi? mask
Tuvana Türkay Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! İzzet Antebi ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Sevgili Mi?
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi? mask
Esra Bilgiç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Reynmen ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Esra Bilgiç ve Reynmen Sevgili Mi?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                    mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki… Balayı Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı Ki…                   
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tunahan Yeniden Çark Etti! “Allah’tan Masterchef’te SMS Sistemi Yok!” Youtube, Televizyon Dünyasını Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Burak Özçivit Karısı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… İkinci Çocuk Haberinden Sonra Özçivit Duramıyor; Bir O Yana Bir Bu Yana… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Burak Özçivit Karısı İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… İkinci Çocuk Haberinden Sonra Özçivit Duramıyor; Bir O Yana Bir Bu Yana… “Bu Kadarı da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL