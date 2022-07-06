- 06 Tem 2022 - 13:57 G: 06 Tem 2022 - 14:07

Songül Karlı Soluğu Müge Anlı’da Bu Sefer Alacak! Yaşadıkları Yenilir Yutulur Cinsten Değil; Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Son Dakika Haberi…

Songül Karlı’nın başına gelenler herkesi şok etti! Bu kez soluğu Müge Anlı’nın yanında alacağı konuşulmaya başlandı! Yaşadıkları yenilir yutulur cinsten olmayan Müge Anlı, darbe üzerine darbe almaya başladı! Songül Karlı’dan gelen son dakika haberi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu!

Geçtiğimiz yıllarda Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini dolandırdığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden soru – cevap yapan Songül Karlı, hayranlarından gelen mahkeme soruları üzerine; “Valla bilmiyorum sonuç ne olur ama herhalde artık Müge Anlı’ya gideceğim” sözlerini dile getirmişti. Açıklanan son olaysa her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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06 Tem 2022 - 13:57 Ankara- Yaşam

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