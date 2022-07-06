Songül Karlı Soluğu Müge Anlı’da Bu Sefer Alacak! Yaşadıkları Yenilir Yutulur Cinsten Değil; Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Son Dakika Haberi…

Geçtiğimiz yıllarda Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini dolandırdığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden soru – cevap yapan Songül Karlı, hayranlarından gelen mahkeme soruları üzerine; “Valla bilmiyorum sonuç ne olur ama herhalde artık Müge Anlı’ya gideceğim” sözlerini dile getirmişti. Açıklanan son olaysa her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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