Songül Karlı Soluğu Müge Anlı’da Bu Sefer Alacak! Yaşadıkları Yenilir Yutulur Cinsten Değil; Darbe Üzerine Darbe Alıyor! Son Dakika Haberi…
Songül Karlı’nın başına gelenler herkesi şok etti! Bu kez soluğu Müge Anlı’nın yanında alacağı konuşulmaya başlandı! Yaşadıkları yenilir yutulur cinsten olmayan Müge Anlı, darbe üzerine darbe almaya başladı! Songül Karlı’dan gelen son dakika haberi herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu!
Geçtiğimiz yıllarda Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün kendisini dolandırdığını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden soru – cevap yapan Songül Karlı, hayranlarından gelen mahkeme soruları üzerine; “Valla bilmiyorum sonuç ne olur ama herhalde artık Müge Anlı’ya gideceğim” sözlerini dile getirmişti. Açıklanan son olaysa her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.