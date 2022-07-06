Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Yine Evleniyor! Bu Kez Ne Demir, Ne Yılmaz… “Bir Seda Sayan, İki Sen!” Nikah Masasına…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in evlenme kararı aldığı ortaya çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde defalarca kez evlenen Züleyha karakterinden gönderme alan Hilal Altınbilek’e sevenleri “Bir Seda Sayan, iki sen! Başka kimse bu kadar nikah masası görmedi” yorumlarında bulundular! Peki, Hilal Altınbilek’in düğün detayları ortaya çıktı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle milyonların kalbine ilmek ilmek işleyen Hilal Altınbilek, dizisinin final kararı vermesiyle birlikte sevgilisi Metin Hara’yla tatile çıkmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Adriana Lima’yla bir aşk yaşayan Metin Hara, daha sonra Adriana Lima’ya benzerliğiyle gündeme gelen Hilal Altınbilek’le aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdiyse ikiliden evlenme kararı geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.