- 06 Tem 2022 - 17:05 G: 06 Tem 2022 - 17:10

MasterChef'e Katılan Yarışmacı Şaşkınlık Yarattı! Yağmur Dalbudak Kimdir, Gupse Özay İle Akraba Mı? Şeflerden 3 Evet Alan Yağmur Dalbudak Kaç yaşında, Aslen Nereli, Mesleği Nedir?

Masterchef Türkiye’nin ekranlara gelmesi ile birlikte yarışma izleyicileri ekranlara kilitlemiş durumda. Sevilen yarışmanın yeni bölümlerinde ekranlara gelen ve üst tura yükselen yarışmacılar merak edilmeye başlandı. Bu yarışmacılardan biri de Yağmur Dalbudak oldu. Peki, Gupse Özay ile olan müthiş benzerliği ile merakları ikiye katlayan yarışmacı, Gupse Özay’ın akrabası mı? Yağmur Dalbudak kimdir ve nerelidir? Yağmur Dalbudak kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte Tüm detaylar…

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma Masterchef Türkiye 2022 1 Temmuz Cuma günü ilk bölümü ile ekranlara geldi. Reyting lideri yarışma her sezon yarışmacıları ve konseptleri ile gündemden düşmemeye devam ediyor. Şeflik hayalleri ile programa katılan yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. Acun Medya’nın yapımcılığında ekrana gelen yarışmanın 6. Sezonu da oldukça ilgi uyandırmış durumda. Programa katılan yarışmacıların eleme ve bir üst tura yükselme sistemi ile ilerlediği programda uzun bir maraton seyrediliyor. Ortalama şekilde 28 haftaya varan mücadelede hayallerine ulaşan tek bir yarışmacı oluyor. Yeni sezonunda da katılımcı yarışmacılarıyla dikkat çeken programda öne çıkan isimlerden birisi de Yağmur Dalbudak oldu. Peki Yağmur Dalbudak, Gupse Özay’ın akrabası mı? İşte merak edilenler.

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06 Tem 2022 - 17:05 - Gündem

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