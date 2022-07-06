Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un geride kalınmasıyla birlikte Turbo Turabi yine yaptı yapacağını! Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya resti çeken Turbo Turabi, sözlerinden sonra boğaz boğaza kavganın çok yakında olduğu gösterdi! 16 yıllık yarışmaya ömrünün darbesini indiren Turabi, milyonları arkasına, Acun Ilıcalı’yı karşısına aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı arasında şampiyonluk heyecanı yaşanmış ve Acun Ilıcalı tarafından kupa bizzat Nisa Bölükbaşı’na teslim edilmişti. Şampiyonluk tartışması olayın üzerinden günler geçmesine rağmen devam ederken; öyle bir açıklama geldi ki, ortalık resmen sallanmaya başladı! İşte Turbo Turabi’den kavga çıkartacak sözler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.