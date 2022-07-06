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06 Tem 2022 - 21:46

Turbo Turabi ve Acun Ilıcalı Boğaz Boğaza Kavga Edecek! Acun Medya’ya Ömrünün Darbesini İndirdi; Karşısına Geçti! “Turvivor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un geride kalınmasıyla birlikte Turbo Turabi yine yaptı yapacağını! Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya resti çeken Turbo Turabi, sözlerinden sonra boğaz boğaza kavganın çok yakında olduğu gösterdi! 16 yıllık yarışmaya ömrünün darbesini indiren Turabi, milyonları arkasına, Acun Ilıcalı’yı karşısına aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…