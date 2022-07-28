- 28 Tem 2022 - 16:06

Almanya İşçi Alımında Şartlar Netleşti! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez! Almanya çalışmak için nasıl gidilir?

Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. İşte Almanya'da yüksek maaşla çalışma ile ilgili detaylar...

Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. Yaklaşık 45 bin lira maaş karşılığında (2.550 euro) Türk işçi alımı yapılması bekleniyor. Almanya 2022 işçi alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıktı.

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28 Tem 2022 - 16:06 - Yaşam

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