Almanya İşçi Alımında Şartlar Netleşti! Tam 45 Bin TL Maaşla Dev İşçi Alımı Yapıyor… Bu Fırsat Bir Daha Gelmez! Almanya çalışmak için nasıl gidilir?
Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. İşte Almanya'da yüksek maaşla çalışma ile ilgili detaylar...
Almanya yıllar sonra yeniden Türkiye’den işçi alımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Havalimanında çalıştırılmak üzere Türkiye’den işçi gelmesine Almanya tarafından yeşil ışık yakıldığı aktarıldı. Yaklaşık 45 bin lira maaş karşılığında (2.550 euro) Türk işçi alımı yapılması bekleniyor. Almanya 2022 işçi alımına ilişkin detaylar ise ortaya çıktı.
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28 Tem 2022 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.