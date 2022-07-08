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08 Tem 2022 - 12:52

Masterchef 2022 Yarışmacıları Para Alıyor Mu? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Türk televizyonlarının fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, yarışmacıları, jüri üyeleri ve zaman zaman skandalları ile gündeme geliyor. Birçok izleyici ise son dönemde bu tür yarışmalara katılanların para alıp almadıkları sorusunu merak ediyor. İşte Masterchef yarışmacıları ile ilgili merak edilen detaylar...