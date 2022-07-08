Masterchef 2022 Yarışmacıları Para Alıyor Mu? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor?
Türk televizyonlarının fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, yarışmacıları, jüri üyeleri ve zaman zaman skandalları ile gündeme geliyor. Birçok izleyici ise son dönemde bu tür yarışmalara katılanların para alıp almadıkları sorusunu merak ediyor. İşte Masterchef yarışmacıları ile ilgili merak edilen detaylar...
Türk televizyonlarının fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, yarışmacıları, jüri üyeleri ve zaman zaman skandalları ile gündeme geliyor. Birçok izleyici ise son dönemde bu tür yarışmalara katılanların para alıp almadıkları sorusunu merak ediyor. Yarışma sonrasındaki yaşamaları ve kariyerlerinde ciddi değişimler olan yarışmacıların para alıp almadıklarına dair merak edilenler ortaya çıktı.
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08 Tem 2022 - 12:52 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.