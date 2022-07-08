Bayram Günü Hastanelerde Rezil Olmayın! Doktorlardan Bomba Açıklama Geldi; Eti Böyle Tüketirseniz Hayatınızın Hatasını Yaparsınız…
Kurban Bayramı’na saatler kala uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor! Bayram gününde hastanelerde rezil olmamanız için yapılan önemli uyarılar ise sizlerin hayatınıza etki ediyor. Eğer eti bu şekilde tüketecekseniz ayvayı yediniz! Peki, hayatınızın hatasını yapamamak ve sağlıklı bir ömür yaşamak adına eti nasıl tüketmeniz gerekiyor?
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlıkların etlerinin saklanması, pişirilmesi ve tüketilmesi önemli ayrı ayrı konular olarak karşımıza çıkıyor. Saklanmasında yapılan tek bir hata tüketimde ve pişirilmede olası sorunları doğururken; tüketmeden önceki aşamalarda etin kalitesini gösteriyor. Eti tüketmeden önce bu bilgilere bakarak; en doğru ve sağlıklı ortamı kendiniz için hazırlayabilirsiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.