Survivor’un Eski Yarışmacısından Tüyler Ürperten İtiraf! “Survivor Karakter Meselesi” Dedi; Acun Ilıcalı Bombasını Patlattı! Anlaşamamış, Ortalığı Yıkmış…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, sezonu bitti ama olayları bitmek nedir bilmedi! Eski Survivor yarışmacısından gelen tüyler ürperten itiraf ise Acun Ilıcalı bombası patlattı! Anlaşamayınca Acun Ilıcalı’nın ortalığı yıktığını dile getiren yarışmacı Survivor yarışması hakkında ise “Survivor bir karakter meselesidir” deyince ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor All Star yarışması Nisa Bölükbaşı’nın 12 yıl sonra ilk kadın olarak kupayı kaldırmasıyla sonlanmıştı. Survivor yarışması hakkında açıklamalarda bulunan eski yarışmacı ise öyle itiraflarda bulundu ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.