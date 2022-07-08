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08 Tem 2022 - 21:46

Survivor’un Eski Yarışmacısından Tüyler Ürperten İtiraf! “Survivor Karakter Meselesi” Dedi; Acun Ilıcalı Bombasını Patlattı! Anlaşamamış, Ortalığı Yıkmış…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, sezonu bitti ama olayları bitmek nedir bilmedi! Eski Survivor yarışmacısından gelen tüyler ürperten itiraf ise Acun Ilıcalı bombası patlattı! Anlaşamayınca Acun Ilıcalı’nın ortalığı yıktığını dile getiren yarışmacı Survivor yarışması hakkında ise “Survivor bir karakter meselesidir” deyince ortalık karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…