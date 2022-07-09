Survivor Gizem Memiç Bembeyaz Elbisesiyle Nefes Nefese Bıraktı! Murat Ceylan’a Aşk Dedikoduları Ortalığı Karıştırmıştı! Fiziğiyle Ateş Etti…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasıan yedeklerden katılan ve zaman geçtikçe açılan Gizem Memiç, performansının en iyi olduğu dönemlerde SMS oylamasından dolayı adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Azmi ve sessizliğiyle gözlere çarpan Gizem Memiç, Survivor All Star yarışmasının finalinde ise takım arkadaşı olan Adem Kılıççı’yı tuttuğunu dile getirmişti. Survivor finalinde gözüken Gizem Memiç yine gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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