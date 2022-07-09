Survivor Gizem Memiç Bembeyaz Elbisesiyle Nefes Nefese Bıraktı! Murat Ceylan’a Aşk Dedikoduları Ortalığı Karıştırmıştı! Fiziğiyle Ateş Etti…
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da adını duyuran Gizem Memiç güzelliğiyle ortalığı inletti. Bembeyaz bir elbise giyen Gizem Memiç’in göğüs ve bacak dekolteli pozlarını görenler ise adeta nefes nefese kaldı! Evli olmasına rağmen Survivor sunucusu olan Murat Ceylan’la görüntülenince aşk dedikodularına karışan Gizem Memiç, ortalığın karışmasına neden olmuştu! Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasıan yedeklerden katılan ve zaman geçtikçe açılan Gizem Memiç, performansının en iyi olduğu dönemlerde SMS oylamasından dolayı adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Azmi ve sessizliğiyle gözlere çarpan Gizem Memiç, Survivor All Star yarışmasının finalinde ise takım arkadaşı olan Adem Kılıççı’yı tuttuğunu dile getirmişti. Survivor finalinde gözüken Gizem Memiç yine gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.