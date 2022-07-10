Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…
Yakışıklığıyla genç kızların kalbini çalan Kerem Bürsin’den boma evlilik haberi geldi! Hande Erçel’le ayrıldıktan sonra İspanyalı modele kalbini kaptıran Kerem Bürsin’in İspanya’ya damat olarak gideceği gündeme bomba gibi düştü. “HanKer” olarak bilinin Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisinin kökten bittiği görülünce binlerce kişi “Hande vur kafanı taşlara” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kaşımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizilerinin ilk sezonunda birlikte tatile Maldivler’e gitmişlerdi. Tatil dönüşünde ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını mutluluktan uyutmamışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikilinin bir daha yan yana bile gelmeyecekleri biliniyordu ki, gelen son haber her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.