- 10 Tem 2022 - 11:55 G: 10 Tem 2022 - 11:59

Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…

Yakışıklığıyla genç kızların kalbini çalan Kerem Bürsin’den boma evlilik haberi geldi! Hande Erçel’le ayrıldıktan sonra İspanyalı modele kalbini kaptıran Kerem Bürsin’in İspanya’ya damat olarak gideceği gündeme bomba gibi düştü. “HanKer” olarak bilinin Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisinin kökten bittiği görülünce binlerce kişi “Hande vur kafanı taşlara” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kaşımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizilerinin ilk sezonunda birlikte tatile Maldivler’e gitmişlerdi. Tatil dönüşünde ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını mutluluktan uyutmamışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikilinin bir daha yan yana bile gelmeyecekleri biliniyordu ki, gelen son haber her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Tem 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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