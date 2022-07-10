Kerem Bürsin’den Hayranlarına Bomba Evlilik Haberi! “Hande Vur Kafanı Taşlara” İspanya’ya Damat Olarak Gidiyor; “HanKer” Tamamen Bitti…

Sen Çal Kaşımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizilerinin ilk sezonunda birlikte tatile Maldivler’e gitmişlerdi. Tatil dönüşünde ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını mutluluktan uyutmamışlardı. Olaylı bir şekilde ayrılan ikilinin bir daha yan yana bile gelmeyecekleri biliniyordu ki, gelen son haber her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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