Survivor Ayşe Fuları Göğsüne Bağlayınca Olanlar Oldu! “Şu Kıza Birisi Giyinmeyi Öğretsin” Minicik Şortuyla Bacaklarını Kanıtladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, sosyal medyayı salladı geçti. Beyaz, saten bir fuları göğsüne bağlayan Ayşe Yüksel, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Minicik şortuyla bacaklarını kanıtlayan Yüksel’e tepkiler arka arkaya gelmeye başladı ve “Birisi şu kıza giyinmeyi öğretsin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde ilk kez boy gösteren Ayşe Yüksel, performansıyla tüm şampiyonlara resti çekmişti. Survivor’da tarih yazan Ayşe Yüksel, Survivor All Star’a geldiği ilk hafta Twitter’ın sallanmasına neden olmuştu. Survivor All Star’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla akılları başlardan adı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.