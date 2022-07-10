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10 Tem 2022 - 17:47

Survivor Ayşe Fuları Göğsüne Bağlayınca Olanlar Oldu! “Şu Kıza Birisi Giyinmeyi Öğretsin” Minicik Şortuyla Bacaklarını Kanıtladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, sosyal medyayı salladı geçti. Beyaz, saten bir fuları göğsüne bağlayan Ayşe Yüksel, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Minicik şortuyla bacaklarını kanıtlayan Yüksel’e tepkiler arka arkaya gelmeye başladı ve “Birisi şu kıza giyinmeyi öğretsin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…