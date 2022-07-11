Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Bu İhanet Çok Konuşulur… Sırtındaki Bıçakların Sayısı Yaşından Büyük!
Beyaz TV ekranlarının reyting rekortmeni Söylemezsem Olmaz, temelinden sarsılmaya başladı! Seren Serengil, yaşanan son olayla birlikte zaten ayrılmayı düşündüğü Söylemezsem Olmaz defterini sonsuza kadar kapattı! İhanetle sarsılan Seren Serengil’in sırtındaki bıçakların sayısı ise yaşından büyük! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda ekranlara kısa bir ara veren Söylemezsem Olmaz programında bulunan Seren Serengil ise herkesi şok etmişti. Bu yıl kendisi için son olduğunu dile getiren Seren Serengil, kadınlara yönelik bir program yapmak istediğinden bahsetmişti. Yeni programı için çalışmalara başlayıp başlamadığı bilinmezken; yaşamış olduğu ihanet her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.