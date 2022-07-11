Seren Serengil İçin Söylemezsem Olmaz Defteri Sonsuza Kadar Kapandı! Bu İhanet Çok Konuşulur… Sırtındaki Bıçakların Sayısı Yaşından Büyük!

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara kısa bir ara veren Söylemezsem Olmaz programında bulunan Seren Serengil ise herkesi şok etmişti. Bu yıl kendisi için son olduğunu dile getiren Seren Serengil, kadınlara yönelik bir program yapmak istediğinden bahsetmişti. Yeni programı için çalışmalara başlayıp başlamadığı bilinmezken; yaşamış olduğu ihanet her şeyi bitirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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