Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Bikinisiyle Ateş Etti! “Batuhan Kafanı Duvarlara Vur!” Kalçasını Öne Çıkarıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…

Survivor yarışmasından sonra büyük bir değişim yaşayan ve yeni bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarından tam not almıştı. Geçtiğimiz yıl Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. Batuhan Karacakaya’yla arkadaşlık bağlarını bile koparan Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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