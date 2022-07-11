- 11 Tem 2022 - 16:51

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Bikinisiyle Ateş Etti! “Batuhan Kafanı Duvarlara Vur!” Kalçasını Öne Çıkarıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…

Survivor yarışmasına katılarak ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesen bikinili paylaşımla dengeleri alt üst etti! Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu için “Batuhan kafanı duvarlara vur” yorumları yapıldı. Kalçasını ve incecik belini ortaya çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor yarışmasından sonra büyük bir değişim yaşayan ve yeni bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarından tam not almıştı. Geçtiğimiz yıl Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. Batuhan Karacakaya’yla arkadaşlık bağlarını bile koparan Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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11 Tem 2022 - 16:51 Ankara- Yaşam

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