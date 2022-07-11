Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Bikinisiyle Ateş Etti! “Batuhan Kafanı Duvarlara Vur!” Kalçasını Öne Çıkarıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…
Survivor yarışmasına katılarak ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesen bikinili paylaşımla dengeleri alt üst etti! Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu için “Batuhan kafanı duvarlara vur” yorumları yapıldı. Kalçasını ve incecik belini ortaya çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasından sonra büyük bir değişim yaşayan ve yeni bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, hayranlarından tam not almıştı. Geçtiğimiz yıl Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrasında böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. Batuhan Karacakaya’yla arkadaşlık bağlarını bile koparan Kalaycıoğlu, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.