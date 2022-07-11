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11 Tem 2022 - 16:51

İbrahim Tatlıses Darbe Üzerine Darbe Yiyor! Önce Öz Oğlundan Sonra Yapımcıdan… “Sen Biraz Dinlen” Dedi; Ortalık Karıştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, resmen darbe üzerine darbe yiyor! Kısa bir süre önce öz oğlu tarafından mahkemeye verilen İbrahim Tatlıses, şimdide yapımcıdan iddialara göre bomba bir darbe aldı! “Sen biraz daha dinlen” dediği konuşulan yapımcı; İbo Show sevenlerinin Twitter’ı karıştırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…