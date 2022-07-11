İbrahim Tatlıses Darbe Üzerine Darbe Yiyor! Önce Öz Oğlundan Sonra Yapımcıdan… “Sen Biraz Dinlen” Dedi; Ortalık Karıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, resmen darbe üzerine darbe yiyor! Kısa bir süre önce öz oğlu tarafından mahkemeye verilen İbrahim Tatlıses, şimdide yapımcıdan iddialara göre bomba bir darbe aldı! “Sen biraz daha dinlen” dediği konuşulan yapımcı; İbo Show sevenlerinin Twitter’ı karıştırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Konuk olarak ağırladığı isimlerle ve gündeme getirdiği sözlerle milyonların dikkatini üzerine çeken İbo Show, geçtiğimiz haftalarda ekranlara kısa bir süre önce ara vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara geleceği konuşulan İbo Show için bomba karar çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.