- 11 Tem 2022 - 21:38

Camdaki Kız Muzo’dan Kahreden Açıklama! Hüngür Hüngür Ağladığını Açıkladı; Sevenleri Dumur Oldu! Meğer Sette… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan’dan bomba açıklama geldi! “Kahroluyorum” diyen başarılı oyuncu; o anlarda hüngür hüngür ağladığını da dile getirdi! Sevenlerini dumur eden başarılı oyuncu Enis Arıkan, Camdaki Kız hakkında itirafta bulunarak; adeta sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin sezon finali geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Olaylı bir şekilde biten Camdaki Kız, kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. Dizi hakkında ilk kez bir itirafta bulunan Enis Arıkan, o anlarda hüngür hüngür ağladığını dile getirdi!

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11 Tem 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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