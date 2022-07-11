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11 Tem 2022 - 21:38

Camdaki Kız Muzo’dan Kahreden Açıklama! Hüngür Hüngür Ağladığını Açıkladı; Sevenleri Dumur Oldu! Meğer Sette… “Yok Artık”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan’dan bomba açıklama geldi! “Kahroluyorum” diyen başarılı oyuncu; o anlarda hüngür hüngür ağladığını da dile getirdi! Sevenlerini dumur eden başarılı oyuncu Enis Arıkan, Camdaki Kız hakkında itirafta bulunarak; adeta sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…