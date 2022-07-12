- 12 Tem 2022 - 10:43 G: 12 Tem 2022 - 10:46

Libidosu En Tavan Olan Burç Belli Oldu! Sevgili Olamadan Önce Tekrar Düşünün…

İlişkilerde önemli bir yere sahip olan tutku, her insanın sergileyebildiği bir duygu olmuyor. Özellikle sahip olunan burç ile doğrudan ilişkisi olan tutku duygusunda bazı burçlar, doğuştan şanslı oluyor. Bu burçlara sahip olan insanlar yüksek libidoları ile tutkularını sürekli olarak göstermek isterken; sevgililerini de bir süre sonra bezdirebiliyor! Sizde libidosu yüksek olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

İlişkilerde önemli bir yere sahip olan tutku, her insanın sergileyebildiği bir duygu olmuyor. Özellikle sahip olunan burç ile doğrudan ilişkisi olan tutku duygusunda bazı burçlar, doğuştan şanslı oluyor. Bu burçlara sahip olan insanlar yüksek libidoları ile tutkularını sürekli olarak göstermek isterken; sevgililerini de bir süre sonra bezdirebiliyor! Peki, libidosu en tavan olan burçlar hangileri? İşte, sevgili olamadan önce tekrar düşünmeniz gereken o burçlar…

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12 Tem 2022 - 10:43 - Burç Haberleri

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