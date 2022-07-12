Son dönemlerde zeka denince artık sadece aklın pratik çalışması ya da öngörülü kararlar alınabilmesi anlaşılmıyor. Tam aksine günümüzde zeka, geçmişteki kavramından çok daha geniş olmakla birlikte artık duygusal ve analitik zekayı da içerisine alıyor. Her şeyi etkileyen burçlar ise hem zekayı hem analitik zekayı hem de duygusal zekayı belirleyici bir rol üstleniyor! Peki, en zeki burçlar hangisidir? İşte IQ seviyesi en yüksek o burçlar…

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