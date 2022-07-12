Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Tem 2022 - 17:05

Esra Erol ATV’yle Anlaşmaları Bitirdi Mi? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Müge Anlı Şoku Yaşayacak! Yönetime Resti Çekmişti…

ATV ekranlarının en beğenilen projelerinden biri olan Esra Erol’da programının ekranlara veda ettiği ve ATV’yle anlaşmalarını tamamen bitirdiği yönde iddialar ortaya çıkmıştı ama öyle bir görsel ortaya çıktı ki, Müge Anlı’nın asıl şoku yaşayacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! Yönetimine resti çeken Müge Anlı’ya gelen bu haber, herkesi şaşırttı! Peki, neler oluyor?