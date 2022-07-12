Esra Erol ATV’yle Anlaşmaları Bitirdi Mi? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Müge Anlı Şoku Yaşayacak! Yönetime Resti Çekmişti…
ATV ekranlarının en beğenilen projelerinden biri olan Esra Erol’da programının ekranlara veda ettiği ve ATV’yle anlaşmalarını tamamen bitirdiği yönde iddialar ortaya çıkmıştı ama öyle bir görsel ortaya çıktı ki, Müge Anlı’nın asıl şoku yaşayacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! Yönetimine resti çeken Müge Anlı’ya gelen bu haber, herkesi şaşırttı! Peki, neler oluyor?
Yıllardır ekranlarda evlendirme programları yapan Esra Erol, RTÜK tarafından müdahale alınca; reality show yapmaya karar vermişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına adeta rakip çıkan Esra Erol, ele aldığı konularla ortalığı inletmiş ve reyting üzerine reyting rekorları kırmıştı! Peki, Esra Erol yeni sezonda ATV ekranlarda olacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.