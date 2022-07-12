Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak’ın bulunduğu Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz ekranlara ara vermişti. Asiye, Emel ve Ömer’in sonunda mutlu hayatı kazanmışlardı. Ömer’in gerçek babaannesi bir anda Eren ailesine giriş yapmıştı. Yepyeni bir hayata başlayacak olan kardeşlerinden bomba haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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