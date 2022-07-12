Kardeşlerim Dizisinden Hayranlarını Havalara Uçuracak Haber Geldi! Yeniden Geliyorlar; Tarih, Kadro, Her Şey Belli Oldu! “Yok Artık!”
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den bomba haber geldi! Dizinin yeniden ekranlara döneceği tarihin ortaya çıkmasıyla birlikte sevenleri çılgına döndü! Yeniden geldikleri ortaya çıkan Kardeşlerim dizisi, tarihi ve kadrosuyla büyük şoku yaşattı! Peki, Kardeşlerim dizisi ne zaman yayın hayatına yeniden dönecek?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak’ın bulunduğu Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz ekranlara ara vermişti. Asiye, Emel ve Ömer’in sonunda mutlu hayatı kazanmışlardı. Ömer’in gerçek babaannesi bir anda Eren ailesine giriş yapmıştı. Yepyeni bir hayata başlayacak olan kardeşlerinden bomba haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.