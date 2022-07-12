Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, akılları başlardan aldı götürdü! Tatil pozlarıyla gündemi değiştiren Burcu Biricik, görenlerin “Aman Feride görmesin” yorumlarını yapmasına neden oldu! 33 yaşındaki Burcu Biricik, fiziğiyle görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan bulunan Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Sezon finaline damgasını vuran Nalan ve Hayri’nin öpüşmesi; akıllarda tek bir soruyu oluşturmuştu! Nalan ve Hayri’yi öpüşürken; gören kişinin kim olduğu! Peki, Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik nasıl paylaşımlarda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.