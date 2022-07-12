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12 Tem 2022 - 17:06

Burcu Biricik’in Tatil Pozları Akılları Başlardan Aldı 50 Metre Uzağı Götürdü! “Aman Feride Görmesin!” Fiziğiyle Görenleri Mest Etti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, akılları başlardan aldı götürdü! Tatil pozlarıyla gündemi değiştiren Burcu Biricik, görenlerin “Aman Feride görmesin” yorumlarını yapmasına neden oldu! 33 yaşındaki Burcu Biricik, fiziğiyle görenleri mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…