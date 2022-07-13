Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar!
İki sezondur TRT1 izleyicisi ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinin seyircisine verdiği ayrılık haberleri bu sene bir türlü son bulmadı. En ünlü karakterlerine senaryo gereği veda eden Teşkilat dizisi, yaz molasına büyük vedalar ile çıkarken; dizinin başrol oyuncusu olan Çağlar Ertuğrul’un da diziye veda edeceği iddia edildi! Sevenlerini üzüntüye boğan ayrılma haberi ile ilgili detaylar haberimizde...
İki sezondur TRT1 izleyicisi ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinin seyircisine verdiği ayrılık haberleri bu sene bir türlü son bulmadı. En ünlü karakterlerine senaryo gereği veda eden Teşkilat dizisi, yaz molasına büyük vedalar ile çıkarken; dizinin başrol oyuncusu olan Çağlar Ertuğrul’un da diziye veda edeceği iddia edildi! Peki, Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul diziden ayrıldı mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Tem 2022 - 10:12 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.