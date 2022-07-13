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13 Tem 2022 - 10:12

Teşkilat Dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrıldı Mı? Çağlar Ertuğrul Teşkilat Dizisinden Neden Ayrıldı? Seyirciyi Şoke Eden Karar!

İki sezondur TRT1 izleyicisi ile seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinin seyircisine verdiği ayrılık haberleri bu sene bir türlü son bulmadı. En ünlü karakterlerine senaryo gereği veda eden Teşkilat dizisi, yaz molasına büyük vedalar ile çıkarken; dizinin başrol oyuncusu olan Çağlar Ertuğrul’un da diziye veda edeceği iddia edildi! Sevenlerini üzüntüye boğan ayrılma haberi ile ilgili detaylar haberimizde...